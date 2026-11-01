Una mujer herida queda atrapada en su vehículo tras un accidente en Matilla de los Caños del Río

A las 3:51 horas de la madrugada de este domingo, una mujer ha resultado herida tras chocar contra un muro con su vehículo en el municipio de Matilla de los Caños del Río.

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En concreto, el suceso tuvo lugar a la altura del número 12 de la calle Virgen del Cueto, donde el turismo se salió de la vía para después chocar contra un muro.

Tras el accidente, la mujer, de unos 20 años, resultó herida y quedó atrapada dentro del vehículo. Hasta el lugar se trasladaron la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación y el Servicio de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió asistencia al lugar.