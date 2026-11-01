Dos jóvenes heridos en dos agresiones con puños y botellazos durante la madrugada salmantina

La noche festiva de este domingo se ha saldado con dos jóvenes trasladados y atendidos tras sufrir dos agresiones en Salamanca.

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La primera llamada con heridos llegó a las 04:34 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 fue alertado de una agresión a la altura del número 12 de la calle Correhuela. La víctima, un varón de unos 20 años, sufrió una brecha en la cabeza tras ser golpeado con una botella.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para evacuar al joven al hospital.

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A las 04:47 horas, un nuevo aviso informaba de otra agresión en la calle María Auxiliadora, a la altura del número 54. En esta ocasión, otro hombre de unos 20 años fue golpeado a puñetazos, sufriendo contusiones y sangrado por la boca y la nariz.

De nuevo, se movilizó a la Policía Local, Policía Nacional y a una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl para prestarle atención sanitaria.

En cambio, esta no fue la única intervención ocurrida en la madrugada de este domingo. A las 03:23 horas, la Policía Nacional ya había tenido que acudir a la calle Bordadores tras recibir un aviso por una supuesta agresión en pleno ambiente nocturno.

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