Cristeto ya prepara el duelo ante el Celta: “Todo puede pasar, ¿por qué no?”

El viernes, el Salamanca CF UDS buscará dar la sorpresa ante el Celta en Copa del Rey. Y el primero que cree en ello es el capitán Carlos Cristeto. El centrocampista da las claves para ganar el partido en el estadio Helmántico.

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El equipo llega en mejor momento imposible. “Venimos de dos victorias seguidas en Liga y estamos muy contentos. Esperamos que sea un partido muy bonito y podamos dar la sorpresa. La semana es diferente y jugar con un Primera te da un plus”.

Confianza de ganar hasta que pita el árbitro. “Siempre. Tenemos una mentalidad ganadora y se está viendo en la liga. No es casualidad, hemos ganado cinco partidos en los descuentos”.

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¿Ve factible ganar al Celta? “Sabemos de la complejidad que tiene. Es un rival de Primera División. Todo puede pasar, ¿por qué no?”.

¿Dónde está la clave del partido? “El Celta es un equipo que juega bien al fútbol y es dueño de la posesión. Tenemos que hacerle daño en el balón parado y con transiciones”.

El club ha anunciado que más de 8.500 entradas están vendidas. “Se está viendo este año que la afición nos está acompañando al máximo y es muy importante estar arropado”.

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