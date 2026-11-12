Iker Muniain: "Tiene que ser una noche redonda para nosotros"

Iker Muniain se mantenía cauto antes del choque copero ante el Celta de Vigo y confiaba en su plan de partido y sus jugadores para vivir una noche mágica.
Partido de Copa del Rey. “Ya tenemos a la vuelta de la esquina esta eliminatoria de la Copa del Rey, que fue aplazada por los motivos que todos conocemos. Noto buen ambiente en todos los sentidos y eso es importante para el estado anímico”.
Scouting al Celta y al Fortuna. “Teníamos analizado cuando se iba a disputado el partido de la otra fecha. Y esta semana, aprovechando también para incidir más e indagar más para conocer de esos jugadores que vienen convocados. Hemos aprovechados bien el tiempo”.
Plan de partido. “Partiendo de la base de que hay que ser realista con la situación, lógicamente las categorías están por algo y esperamos que juegue quien juegue de ellos, sabemos que es un duelo difícil y complicado. Creo mucho en poder sobreponernos, porque equipos de anterior categoría han sacado estas eliminatorias. Tenemos un plan de partido para tener nuestras opciones, en las que sí confío. Si tratamos reducir su acierto y que no se sientan cómodos, podemos tener opciones. Nos agarramos a eso. Tiene que ser una noche redonda para nosotros”.
El césped tras las fuertes lluvias en Salamanca. “Creo que está muy bien. Me refiero, teniendo en cuenta las posibilidades que nosotros tenemos y las herramientas que nosotros tenemos para cuidar un terreno de juego de estas características. Hay que tener en cuenta que no somos un equipo de Primera División, pero con lo que tenemos se está haciendo un gran esfuerzo. Ahora nos vienen tres partidos en casa y tendrá un desgaste. Hemos tratado de cuidarlo hoy no siendo muy agresivos con lo que hacíamos”.