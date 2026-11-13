(0-5) El Celta no da opciones al Salamanca CF UDS en la Copa del Rey

El Celta no dio ninguna opción al Salamanca CF UDS y ganó por 0-5 en el estadio Helmántico. Los visitantes plasmaron en el verde la diferencia de categorías y los charros tuvieron buenos minutos en el arranque de la segunda mitad.

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Muniain sorprendió con una línea de cinco defensas ante el Celta. Pero no le valió, puesto que el equipo de Giráldez monopolizó el encuentro desde el principio y no tuvo problemas en manejar el balón en campo rival.

El buen ambiente previo se tornó en frío con el primer tanto de Jutglá. El delantero visitante fusiló a placer a Unai Ayala a los trece minutos de juego para poner el 0-1. Pero no quedó ahí su actuación, ya que también recibió un gran pase de Febas para hacer el 0-2.

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Con el doble golpe, el Salamanca CF UDS tuvo tres buenos minutos con balón y un remate de Ucin, tras una falta lateral botada por Urki, que se estrelló en el lateral de la red.

Pero el Celta haría el tercero en una acción individual de Arcos, que encuentra el desmarque de Antañón y este supera a Unai Ayala tras regatearle para poner el 0-3.

En el descanso, Muniain realizó un doble cambio y metió en el verde a William y Kelechi. Y la mordiente del Salamanca CF UDS fue otra completamente distinta. Caramelo avisó con un trallazo lejano al travesaño y Levrand cabeceaba al fondo de la red. En mitad del estallido de júbilo por el gol, el colegiado señalaba falta del central a un jugador visitante y no daba el tanto por válido.

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Fue Levrand, poco después, expulsado por roja directa tras derriba a Jutglá en la frontal del área.