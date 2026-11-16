Un fármaco conocido consigue frenar un tipo de linfoma en ratones gracias a un descubrimiento del CIC de Salamanca

Un equipo del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca ha descubierto un mecanismo que explica cómo se desarrolla un tipo de cáncer de sangre y ha identificado una posible vía para combatirlo mediante un medicamento que ya se utiliza en la práctica clínica.

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La investigación, aceptada para su publicación en la revista científica 'Nature Communications', se centra en los linfomas periféricos de células T, unos tumores que afectan a células del sistema inmunitario y que se caracterizan por tener un pronóstico complicado y opciones de tratamiento limitadas.

El hallazgo resuelve una cuestión que llevaba tiempo planteando dificultades a los investigadores: cómo dos mutaciones diferentes de un mismo gen, que aparentemente producen efectos contrarios, pueden favorecer el desarrollo del mismo tipo de cáncer.

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La explicación encontrada por los científicos es que ambas alteraciones consiguen que una proteína, denominada RHOA, adquiera una función completamente nueva. En lugar de limitarse a aumentar o reducir su actividad habitual, las mutaciones hacen que actúe de una manera distinta y active señales que favorecen el crecimiento de las células tumorales.

Un mismo resultado a partir de dos mutaciones opuestas Para entender el descubrimiento, los investigadores explican que RHOA funciona normalmente como una especie de interruptor molecular dentro de las células, alternando entre estados activos e inactivos para regular su funcionamiento.

En los linfomas estudiados aparecen dos tipos de mutaciones: unas potencian la actividad habitual de esta proteína y otras la bloquean. Aunque sus efectos parecen contrarios, ambas terminan favoreciendo el desarrollo del tumor.

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El equipo del CIC ha descubierto que el motivo es que las dos alteraciones proporcionan a RHOA una capacidad que no tiene en condiciones normales. Esta nueva función activa una cadena de señales dentro de los linfocitos T que contribuye a que las células se transformen en tumorales y sigan creciendo.

Las mutaciones de este gen tienen especial presencia en algunos subtipos de estos cánceres. De hecho, aparecen en alrededor del 70 % de los casos de linfomas nodales de células T foliculares, uno de los grupos incluidos dentro de los linfomas periféricos de células T.

Mutaciones Rhoa

Un medicamento consigue frenar el tumor en ratones Más allá de explicar cómo se origina este cáncer, la investigación ha permitido identificar una posible forma de combatirlo. Los científicos comprobaron que las células tumorales necesitan mantener activa esa cadena de señales para continuar desarrollándose.

A partir de este descubrimiento, utilizaron tacrolimus, un medicamento que ya se emplea como inmunosupresor y que bloquea uno de los pasos necesarios para activar esa vía celular.

Los resultados fueron prometedores en los modelos animales utilizados. El fármaco consiguió reducir la cantidad de células tumorales en la mayoría de los ratones estudiados utilizando únicamente una cuarta parte de la dosis inmunosupresora de referencia.

Además, en los parámetros analizados no se detectaron signos de inmunosupresión: el tratamiento no alteró la expansión ni la viabilidad de los linfocitos T no tumorales examinados. También favoreció la muerte de las células cancerosas y revirtió parte de los cambios moleculares relacionados con su comportamiento maligno.

Los investigadores comprobaron igualmente sus efectos en otro modelo experimental desarrollado a partir de células de un paciente con linfoma T y mutaciones en RHOA. Después de trasplantarlas a ratones, observaron que el tacrolimus frenaba su crecimiento y reducía la presencia de células tumorales en la sangre, el bazo y los ganglios linfáticos.

Pese a estos resultados, los responsables del estudio advierten de que se trata de una investigación preclínica. Es decir, el medicamento no se ha probado directamente en pacientes con este tipo de linfoma, sino en modelos animales, por lo que todavía serán necesarios nuevos estudios para determinar si puede convertirse en una alternativa terapéutica segura y eficaz para las personas.

Una investigación con participación salmantina El trabajo ha sido dirigido por Xosé R. Bustelo, investigador del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, del CIBERONC. Los primeros autores son Lucía Fernández-Nevado y Javier Robles-Valero, que han contribuido por igual al desarrollo de la investigación.