El IRNASA-CSIC desarrolla un modelo para estudiar la interacción entre el parásito Fasciola hepatica y su hospedador

El IRNASA-CSIC sigue demostrando por qué es una de las grandes referencias en cuanto a la investigación de la capital del Tormes y su provincia. En este caso, se trata del desarrollo de un nuevo modelo de organoides intestinales para estudiar la interacción entre el parásito Fasciola hepatica y su hospedador que se ha publicado en la revista científica Frontiers in Cellular and Infection Microbiology bajo el título “Development of a novel organoid-based two-dimensional system to model the intestinal host–parasite interface in fasciolosis”.

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Como principal avance está el desarrollo, por primera vez, del estudio en laboratorio sobre el contacto entre el parásito y el tejido intestinal del hospedador. Cabe destacar que estos organoides son modelos celulares en miniatura que se han generado a partir de células madre cultivadas en el laboratorio.

La investigación está centrada en la fasciolosis, una enfermedad causada por la ‘Fasciola hepatica’ reconocida por la OMS como una enfermedad tropical desatendida, afectando a millones de rumiantes en ganaderías de todo el mundo y con consecuencias directas sobre el bienestar animal y la seguridad alimentaria.

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Con el nuevo modelo realizado, se permitirá estudiar las primeras fases de la infección, facilitando la investigación de los mecanismos mediante los que el parásito interactúa con el intestino del hospedador. Además, estos avances son relevantes ante la pérdida de eficacia de los tratamientos actuales, por lo que la investigación contribuirá al desarrollo de nuevas estrategias de prevención y vacunas.