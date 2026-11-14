La Universidad de Salamanca avanza en su estrategia de internacionalización en América Latina tras abrir una nueva vía de cooperación académica en el estado mexicano de Baja California Sur. Su rector, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha encabezado una reunión de trabajo con representantes de ocho centros universitarios y tecnológicos de la región para sentar las bases de una colaboración estable entre España y México.

Publicidad Publicidad

El objetivo central del encuentro es diseñar una oferta conjunta de formación reglada y continua adaptada a las necesidades del tejido productivo y turístico sudcaliforniano. La hoja de ruta incluye la puesta en marcha de cursos de especialización, seminarios y programas de actualización profesional, combinando la experiencia docente de la USAL con las capacidades locales para fomentar, además, el intercambio científico y la investigación compartida.

En la cumbre participaron los rectores Dante Arturo Salgado (Universidad Autónoma de Baja California Sur), Rodolfo Pimentel (Universidad Tecnológica de La Paz) y María José Hinojosa (Universidad Mundial), junto a los directores de los institutos tecnológicos (TecNM) de La Paz, Los Cabos, Mulegé y Ciudad Constitución: Apolinar Pérez, Tamara Alejandra Montalvo, Rosaisy Flores y Juan Pedro Almaraz, respectivamente.