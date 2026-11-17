Los cincuenta niños que actualmente están matriculados en la Escuela de Educación infantil Vía de la Plata de Aldeatejada ya tienen nueva zona de juegos al aire libre. El Ayuntamiento ha renovado este espacio lo que ha permitido modernizar las instalaciones y reacondicionarlo pensado para que los más pequeños disfruten de actividades lúdicas al aire libre.

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En concreto, se han sustituido las losetas de caucho por pavimento continuo de colores de 4 cm. de espesor para garantizar la seguridad de los niños. Una renovación que se ha ejecutado en los 180 m2 de superficie que tiene la zona infantil.

Por otro lado, también se ha dotado este espacio de nuevo equipamiento para ampliar las posibilidades de las zonas exteriores de recreo. En ese sentido, se ha instalado una nueva casita de juegos también de colores acorde con la ambientación apropiada a las áreas infantiles.