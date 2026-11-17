Las instalaciones de la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes acogerán el jueves, 19 de noviembre, las Jornadas Micológicas en su XXII edición. Así pues, se realiza una programación consolidada en el municipio con actividades que giran en torno al mundo de las setas y sus cualidades gastronómicas.

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Comenzarán a las 9:30 horas con una salida de los alumnos de la escuela por el entorno de Santa Marta para recoger setas. Ya a las 18:00 horas, se realizará la conferencia “Setas Dr. Jeckyll y sus Mr. Hyde” a cargo de Antonio Martín Manresa, presidente de la Asociación Setera Boleto Negro que, al finalizar, dará paso a la inauguración de la exposición de setas.

Por último, a las 19:15 horas, se cierra la programación con una degustación de setas acompañada de un maridaje de vinos espumososos.