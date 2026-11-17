La XI San Silvestre 2026 de la Universidad Pontificia ya tiene fecha. El próximo 28 de noviembre, cientos de personas se darán cita en las calles salmantinas para correr una de las carreras más esperadas en el ámbito deportivo y universitario. Con once ediciones a las espaldas, se ha convertido en una cita casi obligatoria en la capital del Tormes ante la llegada de la esperada Navidad. María Benavente, vicerrectora de Comunidad Universitario de la UPSA, ha explicado que esté evento es "una fiesta de los valores que trata de promover el deporte, el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo y la convivencia".

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Según explicaba Alberto Rodríguez Cayetano, director del Servicio de Deportes de la UPSA, la prueba tendrá un total de 7'25 kilómetros, contando a su vez con tres secciones diferentes. La primera comenzará a las 16:00 horas, siendo la modalidad infantil y con una cuota de inscripción de 7 euros. Media hora más tarde, a las 16:30 horas, será la marcha solidaria en la que tendrá una cuota de inscripción de 10 euros. La última será la esperada carrera absoluta, comenzando a las 17:00 horas, con tres subcategorías (atletas, alumnos y PDI) y con diez euros de inscripción.

Tan solo el pasado año hubo más de 700 corredores que se animaron a esta prueba recogida dentro del circuito provincial de la Diputación de Salamanca, por lo que se han habilitado 1000 dorsales este 2026. Además de los premios, una vez finalice la carrera se realizarán diferentes sorteos entre los participantes.

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Ante está prueba, Almudena Parres, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, ha destacado que estamos ante una iniciativa consolidada que "recuerda que el deporte hace que compartamos ciudad". Por otro lado, también ha hecho hincapié en que es una bonita oportunidad para ""sacar la Universidad a la calle" para así "fomentar la actividad deportiva entre los salmantinos".

Recorrido de la San Silvestre de la UPSA 2026

El recorrido será similar al del pasado año, con salida y llegada en Henry Collet, pasando por la ribera del Tormes y parte del casco histórico de la ciudad. Las inscripciones ya están abiertas y se pueden realizar a través de https://www.orycronsport.com/competiciones/42152