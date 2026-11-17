El judoka salmantino Alejandro Pérez Pérez (-73 kg), perteneciente al Club Deportivo Navega, ha conseguido este domingo la medalla de bronce en la Fase Sector Oeste del Campeonato de España Sénior de Judo.

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Pérez, convocado junto a su compañera de equipo Nerea Lorenzo por la Federación de Castilla y León, firmó una gran actuación que rubricó imponiéndose en el combate decisivo por el tercer cajón del podio. Este metal le otorga además de forma directa el pasaporte para la gran fase final del Campeonato de España.

La representación del Club Deportivo Navega en A Coruña se completó con la participación de Nerea Lorenzo Muñoz en la categoría de -63 kg. La judoka no pudo superar una muy exigente primera ronda, despidiéndose del torneo.

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