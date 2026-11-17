Además, desde Renfe comunican que se están viendo afectados por la huelga, pero que hay servicios mínimos. Sin embargo desde la web muchos trenes figuran como "completos" cuando realmente sus plazas no están ocupadas al 100 %. La solución que están dando para los usuarios afectados es la de solicitar la devolución íntegra del importe del billete sin gastos de anulación o cambiar el billete sin coste para otro viaje.