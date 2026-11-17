La huelga de Renfe programada para este martes 17 de noviembre tiene por objetivo reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe.
El paro está afectando a Salamanca, imposibilitando la compra de billetes desde la capital del Tormes a varios destinos de España por trenes "no disponibles". Concretamente, desde la página oficial de Renfe se puede comprobar que no hay opción de conseguir un billete para este martes en muchos horarios a los siguientes destinos: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Segovia, Tarragona, Vigo, Antequera, Irún-Hendaya, Guadalajara, Medina del Campo, Puebla de Sanabria, Toro o Villena.