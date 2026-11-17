El PSOE de Salamanca pide la comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para que explique el error en la identificación de pacientes en Salamanca.
Esta petición se produce después de que este lunes saltara la noticia de que un error con las pulseras de dos pacientes en el Hospital de Salamanca intercambiara información sobre dos pacientes, comunicando a los familiares erróneamente que uno había fallecido y el otro no.
El portavoz adjunto y procurador por Salamanca, Fran Díaz es quien ha dicho que "es necesario" que el consejero dé explicaciones “urgentes” para esclarecer por qué se ha producido esta grave confusión.
“Nos parece un error que es muy preocupante, un error que manifiesta el grave problema que existe en el hospital de Salamanca, un problema que afecta al colapso de las urgencias hospitalarias que veníamos que venimos denunciando desde el Grupo Parlamentario Socialista desde hace muchos meses”, ha manifestado.