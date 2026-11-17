Asimismo, ha indicado que "se trata de un problema de gestión", achacando la culpa a la Junta de Castilla y León. Díaz pone también el foco en el cambio de gerente del hospital, producido en varias ocasiones, haciendo hincapié en que “ha sumido al mismo en un caos operativo que están pagando los pacientes, las familias y nos parece desde luego enormemente preocupante que un hecho como este esté dañando la sanidad pública de la provincia de Salamanca, la imagen del hospital y sobre todo la imagen de los grandes profesionales que prestan servicio en el hospital clínico universitario de Salamanca”.