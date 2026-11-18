El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha publicado ya su programación con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de poner de manifiesto su "compromiso firme, serio y constante con la erradicación de esta lacra social, apostando por una gestión cercana que sitúa la educación en valores, la prevención y la protección de las víctimas en el centro de las políticas municipales".

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La programación se prolongará desde el 20 al 25 de noviembre. Arrancara el día 20 con la colocación de una lona conmemorativa en el balcón del Ayuntamiento. A partir de las 18.00 horas habrá un taller «Huellas por la igualdad»: actividad de dibujo y creación de diseños con impresora 3D en el Aula de Informática. Dirigida a niños y niñas nacidos entre 2013 y 2016.

El domingo 22 de noviembre, a partir de las 18:30 horas se desarrollará «La isla de las tentaciones. ¿Amor, celos o control?», un juego inspirado en el conocido formato televisivo para ayudar a identificar límites y relaciones sanas. Se celebrará en el Centro Joven Carbajosa y está dirigido a jóvenes nacidos entre 1996 y 2012.

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El lunes 23 de noviembre se abrirá un punto violeta en la biblioteca municipal, con lecturas especializadas.

Por último, el 25 de noviembre a las 12 del mediodía habrá un acto institucional en la plaza del Ayuntamiento: contará con la lectura del manifiesto conmemorativo, la iniciativa «Regalamos igualdad, construimos futuro» (entrega a los asistentes de las creaciones 3D elaboradas por los niños en el taller del Aula de Informática) y el reparto de «Chapas contra la violencia» diseñadas por Ciudad de los Niños. A partir de las 18:30 horas, tendrá lugar el «Taller de buen trato»: dirigido a nacidos en 2013 y 2014 en el local de Cibercarba.

Desde el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada se recuerda que todas las actividades son gratuitas y se anima a los vecinos a participar activamente en una programación pensada para seguir construyendo un municipio seguro, libre y comprometido con la igualdad.

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El alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, ha subrayado el respaldo total de la Corporación municipal y del municipio en esta lucha asegurando que "como institución más cercana al ciudadano, tenemos la responsabilidad de estar al lado de las mujeres y de trabajar cada día para construir un municipio libre de cualquier tipo de violencia. En Carbajosa apostamos por la sensibilización constante y por ofrecer herramientas útiles a nuestras familias y jóvenes para que la igualdad real y el respeto sean los pilares de nuestra convivencia».

La concejala de Igualdad, Noemí Fernández, ha puesto en valor el trabajo realizado para llegar a todos los sectores de la población: «Desde este Ayuntamiento creemos en las políticas útiles y en hechos concretos. Por eso hemos diseñado un programa abierto a todas las edades para educar en el respeto, el buen trato y la igualdad real desde la infancia y la juventud, acompañando siempre a nuestras familias».