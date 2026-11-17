El Ayuntamiento de Cabrerizos, en colaboración con la Asociación Ornitológica Charra, ha abierto al público las puertas de la exposición ornitológica del municipio celebrada con motivo de la XXX edición del Concurso Ornitológico que se celebra en el municipio. La muestra está abierta en el Centro Cultural de la localidad y cuenta con más de 200 variedades de canarios procedentes de distintos criadores.

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Todos los ejemplares que forman parte de la exposición fueron sometidos al riguroso examen de los jueces especializados el pasado sábado 14 de noviembre. Desde este martes y hasta el próximo sábado 21, los vecinos y aficionados que se acerquen al Centro Cultural, en horario de 10:15 a 13:15 horas por las mañanas y de 17:00 a 20:00 horas por las tardes, podrán contemplar de cerca las aves premiadas y consultar las planillas de calificación obtenidas por cada ejemplar.

El certamen pondrá su broche final este sábado, 21 de noviembre, a partir de las 17:00 horas en el mismo Centro Cultural Municipal, con el acto oficial de entrega de trofeos en el que se reconocerá la labor y la excelencia de los criadores cuyos canarios han obtenido las mejores puntuaciones del concurso.

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