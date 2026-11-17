Un hombre ha sido detenido en la tarde de este martes 17 de noviembre por herir de gravedad con un cuchillo a un policía nacional en la comisaría de Medina del Campo.
Al parecer, los hechos han ocurrido a primera hora de la tarde cuando el detenido accedió a las dependencias policiales y tras forcejar con el agente, lo apuñaló en varias partes del cuerpo, según ha informado a Europa Press el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales.
El agresor se trata de un vecino de esta localidad vallisoletana, que se dio a la fuga tras la agresión con el arma reglamentaria del policía, aunque poco tiempo después fue detenido y el arma recuperada. Le consta una requisitoria en vigor para su ingreso en prisión por agresión sexual.
El subdelegado ha explicado que el agente lesionado, cuyo estado se desconoce, ha sido evacuado de urgencia al Hospital de Medina del Campo, "donde será intervenido o ya lo está siendo".