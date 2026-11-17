Un hombre ha sido detenido en la tarde de este martes 17 de noviembre por herir de gravedad con un cuchillo a un policía nacional en la comisaría de Medina del Campo.

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Al parecer, los hechos han ocurrido a primera hora de la tarde cuando el detenido accedió a las dependencias policiales y tras forcejar con el agente, lo apuñaló en varias partes del cuerpo, según ha informado a Europa Press el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales.

El agresor se trata de un vecino de esta localidad vallisoletana, que se dio a la fuga tras la agresión con el arma reglamentaria del policía, aunque poco tiempo después fue detenido y el arma recuperada. Le consta una requisitoria en vigor para su ingreso en prisión por agresión sexual.

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