Frenan una estafa de criptomonedas a un menor que llegó a pedir dinero en su colegio para invertir

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha asistido a un menor víctima de un fraude de falsas inversiones en criptomonedas tras la alerta de su madre al servicio telefónico 017. La mujer detectó varios envíos de dinero por Bizum desde la cuenta de su hijo, quien aseguraba necesitar pagar 300 euros adicionales en una web fraudulenta para poder retirar unas supuestas ganancias de 700 euros.

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La situación se complicó al descubrirse que el joven había pedido dinero prestado a un compañero de su centro escolar para afrontar los pagos, implicando a otro menor en el engaño. Además, la familia desconocía cómo se produjo el primer contacto con los estafadores o si el adolescente había cedido datos personales durante el proceso.

Desde el servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ recomendaron cortar de inmediato los pagos, recopilar pruebas para denunciar ante la policía y reclamar al banco. Asimismo, instaron a la madre a contactar de forma conciliadora con los padres del otro alumno afectado y a concienciar a su hijo de que los menores no pueden invertir legalmente y de que ninguna plataforma fiable exige dinero para liberar beneficios.