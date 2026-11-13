Una mochila sospechosa obliga a realizar una detonación controlada en Valladolid y acaba en falsa alarma

Una mochila sospechosa localizada este viernes en el paseo de San Vicente de Valladolid, en su confluencia con la calle San Isidro, obligó a desplegar un dispositivo de la Policía Nacional que incluyó una pequeña detonación controlada por motivos de seguridad. Finalmente, los agentes comprobaron que el interior de la bolsa solo contenía prendas de ropa, por lo que el incidente quedó en una falsa alarma.

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Según ha recogido Ical, el aviso por la presencia del objeto sospechoso activó el protocolo policial previsto para este tipo de situaciones. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Seguridad Ciudadana, especialistas en desactivación de explosivos (TEDAX) y agentes de la Unidad Canina.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, explicó que durante la intervención se llevó a cabo «una pequeña explosión controlada que forma parte del protocolo» para garantizar la seguridad mientras se inspeccionaba la mochila.

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