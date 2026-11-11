Gastronomía, vino, cultura y patrimonio, ejes de la propuesta de Castilla y León en INTUR

Gastronomía, vino, patrimonio y cultura serán los ejes sobre los que pivote la promoción que la Junta de Castilla y León realizará durante la Feria Internacional de Turismo de Interior, INTUR, que tendrá lugar del 12 al 15 de noviembre en Valladolid. El director general de Turismo, Ignacio Sicilia, acompañado por el director de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso han sido los encargados de presentar un evento que se "consolidado como cita obligada para la promoción del turismo nacional e internacional, especialmente del turismo de interior”. En este sentido, Sicilia ha querido resaltar cómo el stand que representa a Castilla y León "invita a descubrir la riqueza de nuestra cultura, nuestro patrimonio artístico, nuestros destinos turísticos y la diversidad de nuestra gastronomía”.

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Además, el director general ha destacado la colaboración de la Consejería, un año más, en INTUR NEGOCIOS, la parte profesional de la feria, como actividad de apoyo a la comercialización turística que supone una eficaz herramienta que favorece el desarrollo territorial, contribuye a la dinamización económica del territorio, a la generación de empleo, y al asentamiento poblacional, permitiendo, además, posicionar la marca Castilla y León entre los profesionales del sector, apoyando la comercialización turística, y situar así a la vanguardia los destinos turísticos de interior a nivel nacional e internacional.

INTUR abrirá a los profesionales del sector el jueves 12 de noviembre con la celebración de INTUR Negocios, mientras que el escaparate para el público final, en busca de destinos y novedosas propuestas turísticas, estará operativo del viernes 13 al domingo 15 de noviembre.

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La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte estará presente en INTUR con un stand de 447 metros cuadrados, situado en el pabellón 2, desde donde se dará a conocer, tanto a los visitantes profesionales como al público general, la oferta de recursos turísticos que jalonan las localidades que configuran la Comunidad.

El stand de Castilla y León estará rodeado por los stands de los 9 Patronatos de Turismo y del Consejo Comarcal de El Bierzo, que mostrarán su oferta específica, complementando de este modo la labor promocional de la Junta de Castilla y León.

El expositor autonómico recibirá a los visitantes con un amplio mostrador de información desde el que se distribuirán folletos de la completa oferta turística de la Comunidad. Dentro del espacio promocional sobresale el escenario, situado en un lugar destacado, donde se realizarán diversas presentaciones, actividades y actuaciones, tanto del ámbito turístico como cultural.

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La enogastronomía tendrá un protagonismo en el stand de Castilla y León, como recurso transversal de gran importancia en la promoción del territorio. Para ello, contará con un espacio específico donde se realizarán presentaciones, degustaciones y catas de productos, con la colaboración de las Rutas del Vino de Castilla y León y, este año, con la participación de las Posadas Reales.

El stand va a dedicar un amplio espacio a la promoción de los Museos Regionales de Castilla y León: el Museo de la Evolución Humana, MEH, en Burgos; el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC, en León; el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero (León) y el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora. Estos centros museísticos son uno de los recursos culturales y turísticos más interesantes con los que cuenta la Comunidad. El stand en INTUR tendrá una zona expositiva donde se van a mostrar diversas piezas de cada uno de ellos y se realizará una presentación y varios talleres temáticos relacionados con los museos durante el fin de semana.

Las Posadas Reales, establecimientos de calidad del turismo rural, contarán con un espacio promocional a través de un videomapping donde darán a conocer su oferta y desde donde invitarán a los visitantes a descubrir la marca de excelencia turística de Castilla y León.