El agente fallecido en Oviedo tras la explosión de una mochila con explosivos era de León

El subsinspector de Guías Caninos de la Policía Nacional fallecido este martes tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero, en Oviedo, era natural de León, aunque residía en la capital asturiana.

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Según ha recogido Europa Press, la explosión también ha provocado heridas de gravedad a otro agente de los TEDAX y la muerte de un perro detector que acompañaba a los efectivos policiales.

Los agentes se habían desplazado hasta una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven de 17 años que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada, localizaron una mochila en el portal del inmueble que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando.

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