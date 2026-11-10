El Gobierno destina 105,8 millones al dispositivo de preparación, prevención y extinción de incendios forestales

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el encargo a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA) del servicio para el funcionamiento del dispositivo de preparación, prevención y extinción de incendios forestales durante el periodo comprendido entre los años 2026 y 2028, por un importe máximo de 105.847.627,72 euros.

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El acuerdo, según explican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "garantiza la continuidad del servicio que presta el ministerio en apoyo a las comunidades autónomas en materia de preparación, prevención y extinción de incendios forestales".

Este dispositivo está integrado por las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), las Brigadas de Labores Preventivas (BLP), los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF), los Equipos de Prevención y Análisis de Incendios Forestales (EPAIF), el Programa Nacional de Preparación (PPIF) y el apoyo al Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF).

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Según añaden, este servicio forma parte del dispositivo más amplio del ministerio, que incluye también la contratación de medios aéreos de apoyo a la extinción y el mantenimiento y la operación, por parte del Ministerio de Defensa, de la flota estatal de aviones anfibios Canadair.

Además, los proyectos de modernización y ampliación de las Bases BRIF incluyen la construcción de nuevas edificaciones como la que se ubicará en el Puerto El Pico de Ávila.