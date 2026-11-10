Mañueco suspende su agenda y cancela su asistencia al funeral de las víctimas de Urda por la emergencia en Ávila

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido sus compromisos institucionales para centrarse en la situación de emergencia que atraviesa el sur de Ávila debido a las fuertes precipitaciones.

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La gravedad del temporal ha obligado a activar la alerta roja y a ordenar la evacuación de Piedralaves ante el peligro de que la presa del Horcajo pueda desbordarse. Los vecinos han recibido un aviso a través del sistema Es-Alert en el que se les indica que deben trasladarse al Pabellón Municipal o al Colegio San Juan de la Cruz.

Como consecuencia de esta emergencia, Mañueco no podrá asistir a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que tendrá lugar en la tarde de este martes en la Catedral Primada de Toledo y estará presidida por los Reyes. El presidente autonómico permanecerá en el Centro de Emergencias del 112 para conocer de primera mano la evolución de la situación.

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