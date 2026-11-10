Mañueco suspende su agenda y cancela su asistencia al funeral de las víctimas de Urda por la emergencia en Ávila

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido sus compromisos institucionales para centrarse en la situación de emergencia que atraviesa el sur de Ávila debido a las fuertes precipitaciones.
La gravedad del temporal ha obligado a activar la alerta roja y a ordenar la evacuación de Piedralaves ante el peligro de que la presa del Horcajo pueda desbordarse. Los vecinos han recibido un aviso a través del sistema Es-Alert en el que se les indica que deben trasladarse al Pabellón Municipal o al Colegio San Juan de la Cruz.
Como consecuencia de esta emergencia, Mañueco no podrá asistir a la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que tendrá lugar en la tarde de este martes en la Catedral Primada de Toledo y estará presidida por los Reyes. El presidente autonómico permanecerá en el Centro de Emergencias del 112 para conocer de primera mano la evolución de la situación.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León ha activado la situación 2 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCYL).