Detienen en Salamanca a un hombre buscado por un juzgado de Tomelloso

Un hombre, sobre el que pesaba una requisitoria judicial emitida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Tomelloso, ha sido detenido en la mañana de este martes en Santa Marta de Tormes.

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Tal y como ha podido conocer este medio, la detención se ha producido después de que el varón se personara en las dependencias del instituto armado. Así pues, y tras comprobar que efectivamente estaba reclamado por la autoridad judicial, los guardias civiles han procedido a ejecutar la orden que pesaba sobre él.

La requisitoria estaba vinculada a unos hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 1 de noviembre, coincidiendo con la celebración de Halloween. Presuntamente, el detenido habría agredido a la que fuera su pareja, causándole diferentes lesiones entre ellas, diversos hematomas.

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