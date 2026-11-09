Un animal provoca un accidente de tráfico en la carretera de Las Veguillas

Un animal ha provocado un accidente de tráfico en la carretera de Las Veguillas durante la tarde de este lunes 9 de noviembre.

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Desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León informan que en el vehículo implicado en el accidente viajaba una mujer de unos 45 años que ha solicitado asistencia sanitaria por un golpe en el cuello. La herida notificó a sacyl que estaba consciente.

El siniestro se ha producido en la SA-205, en el kilómetro 6, a las 18:49 horas.

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