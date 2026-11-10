Una colisión en el puente Juan Carlos I de Santa Marta provoca retenciones de casi una hora

Pasado un minuto de las 8:30 horas, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 1-1-2 recibía un aviso por un accidente ocurrido en el puente Juan Carlos I, ubicado en Santa Marta de Tormes.

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En concreto, dos turismos han protagonizado una colisión por alcance, lo que ha dejado a un a mujer de unos 40 años herida con dolor de cervicales.

Dicho accidente ha provocado retenciones en la vía durante cerca de una hora. Por ello, hasta el lugar se han trasladado varios agentes de la Policía Local de Santa Marta de Tormes.

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