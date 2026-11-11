El aviso naranja por rachas de viento de hasta 120 km/h en Salamanca se mantendrá activo hasta el jueves

Una jornada más, la provincia de Salamanca vuelve a aparecer de color naranja en el mapa de la Aemet. El aviso en esta ocasión es por las fuertes rachas de viento que se espera que comiencen sobre la media tarde de este miércoles, las 18:00 horas concretamente, extendiéndose hasta la madrugada del jueves 12 de noviembre.

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Para este miércoles se prevén rachas máximas que podrían alcanzar los 120 km/h en las cotas más altas de la provincia, por lo que la Aemet ha declarado este aviso como "peligro importante" como consecuencia de la entrada de la borrasca Charles que traerá consigo un episodio de fuertes rachas de viento, que se suman a las lluvias motivadas por la borrasca Bruna.

La franja sur de la provincia también permanecerá en aviso amarillo por lluvias este miércoles, donde la previsión es de una acumulación de 12 horas de 60 litros por metro cuadrado (este aviso continúa desde el martes).

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