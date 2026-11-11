Tecnología y logística abren nuevas vías de empleo en Salamanca

El empleo tecnológico ha crecido un 44 % en Salamanca capital en una década. La ciudad cerró 2025 con 2.751 afiliados en estas actividades, según el Mapa del Empleo Tecnológico de la Fundación Cotec, elaborado con datos de la Seguridad Social. La investigación y el desarrollo (I+D) explican buena parte de ese avance. La afiliación en esta rama casi se triplicó entre 2015 y 2025, hasta concentrar más de la mitad del empleo tecnológico salmantino.

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La especialización investigadora sitúa a Salamanca por delante de ciudades con mercados de trabajo mucho mayores. En septiembre de 2026 ocupaba el puesto octavo por número de afiliados en I+D. Solo en San Sebastián y Granada tenía la investigación más peso sobre el empleo local. En Castilla y León, los datos de la Seguridad Social muestran que la capital salmantina sumaba más afiliados en I+D que Burgos, León y Valladolid juntas.

La informática también gana terreno. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2025, la afiliación en programación y consultoría informática creció cerca de un 76 %. En conjunto, estas actividades y la I+D sumaron 690 empleos netos en cinco años. Entre las empresas tecnológicas salmantinas las hay que desarrollan programas para que los hoteles ajusten sus precios y otras que diseñan aplicaciones de realidad virtual para la medicina y la industria. También hay sitio para la animación. El estudio salmantino Big Bang Box es uno de los coproductores de la serie infantil Momonsters.

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Con la estrategia Salamanca Tech, las dos universidades, las administraciones y las empresas trabajan para que los jóvenes puedan quedarse en la ciudad al acabar sus estudios. En estos momentos más de un centenar de jóvenes trabajan en el Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, en proyectos liderados por el AIR Institute. En el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes + hay 40 emprendedores y trabajadores pertenecientes a quince proyectos. Y en Abioinnova, medio centenar de profesionales trabajaban en 17 empresas biosanitarias. Para ampliar esa red, el Ayuntamiento, la Junta y la USAL proyectan un Distrito Tecnológico que acerque la formación universitaria a la creación de empresas.

La industria encuentra otra oportunidad en el entorno del Puerto Seco, donde Tebrio construye su planta de cría y transformación de insectos. La gestión de la terminal ferroviaria ya está adjudicada y su capacidad prevista alcanza las 700.000 toneladas anuales. Las instalaciones para cargar cereales y fertilizantes y los acuerdos con los puertos portugueses de Aveiro y Leixões darán a las empresas que se instalen en el nuevo suelo industrial más opciones para recibir materias primas y exportar su producción.

La transformación económica coincide con una mejora del mercado laboral. Entre diciembre de 2020 y septiembre de 2026, el paro registrado en la capital bajó en 5.170 personas, casi un 40 %, según el Ministerio de Trabajo. Salamanca también ha frenado la pérdida de población. En 2025 encadenó su tercer año de crecimiento y alcanzó los 146.110 habitantes, según el padrón del INE. Para los jóvenes que cada curso se gradúan en Salamanca, encontrar aquí un empleo acorde con su formación es una razón de peso para quedarse.