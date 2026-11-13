Mañueco destaca la calidad del turismo y la innovación del sector en INTUR

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido el encargado de inaugurar al gran público la Feria Internacional del Turismo de Interior, INTUR 2026.

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Un espacio que para la comunidad autónoma permite una promoción única de la riqueza de Castilla y León. Histoira, cultura, naturaleza, turismo enológico y gastronómico, avetura y descanso en 14 patrimonios mundiales, 137 conjuntos históricos y más de 2.600 bienes de interés cultural, además de 33 espacios protegidos, diez Reservas de la Biosfera y un Geoparque Mundial.

Desde la Junta se ha destacado, entre los recursos turísticos de Castilla y León, el Camino de Santiago, una ruta de significado histórico, cultural y espiritual que tendrá una nueva celebración del Año Jacobeo en 2027. A ello se suman las diez Rutas del Vino de la Comunidad, tras la incorporación este año de la Ruta del Vino de León, con una oferta de actividades vinculadas a la enogastronomía y a los territorios vitivinícolas.

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La oferta turística incluye también las Posadas Reales, alojamientos vinculados al patrimonio y al entorno rural, así como los cuatro museos regionales: el Museo de la Evolución Humana, en Burgos; el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), en León; el Museo Etnográfico de Castilla y León, en Zamora; y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en Sabero.

Asimismo, entre las propuestas culturales y turísticas de la Comunidad figuran las celebraciones de Semana Santa, las localidades vinculadas al cine y las próximas conmemoraciones relacionadas con el V Centenario del nacimiento de Felipe II y el legado de Santa Teresa de Jesús. En esta edición de INTUR, el espacio expositivo de Castilla y León se presenta junto a los de los nueve Patronatos de Turismo y el Consejo Comarcal del Bierzo, con una oferta de propuestas y destinos turísticos de la Comunidad.

Fernández Mañueco ha reconocido la capacidad de innovación y la apuesta por la calidad y la diferenciación de las empresas y profesionales del sector turístico de la Comunidad.

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La Feria Internacional del Turismo de Interior, que permanecerá abierta hasta el próximo 15 de noviembre, cuenta con una superficie expositiva de 11.000 metros cuadrados y 127 stands, que reúnen la oferta de más de un millar de destinos de España y Portugal. Participan once comunidades autónomas, 21 patronatos de turismo y más de 200 ayuntamientos, además de mancomunidades, comarcas, empresas turísticas y asociaciones profesionales.