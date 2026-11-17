Jesús María Romero Hernández, conocido como ‘el Nene’, el interno condenado a doce años de cárcel por matar a otro preso en Soto del Real, ha dejado de estar ubicado en el módulo 10 del centro penitenciario salmantino, donde permanecía hasta este lunes.

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Su situación dentro de la cárcel de Topas está marcada por sus antecedentes de violencia grave, su perfil psicológico y su inclusión en el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM). Además, está considerado un interno peligroso e inestable emocionalmente, circunstancias que hacen especialmente relevante el seguimiento de sus movimientos y su comportamiento dentro del establecimiento penitenciario.

El cambio de ubicación se ha producido en las últimas horas, aunque por el momento no ha trascendido si responde a una decisión de carácter organizativo, preventivo o a una modificación de las medidas de control aplicadas al interno. Tampoco se ha confirmado oficialmente que haya pasado a un régimen penitenciario más restrictivo.

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'El Nene' llegó a Topas el pasado 7 de julio y se encontraba clasificado en segundo grado. Su inclusión en el PAIEM responde a la necesidad de atención y seguimiento especializado por sus circunstancias de salud mental.

Un historial marcado por un homicidio en prisión El nombre de ‘el Nene’ está vinculado a uno de los episodios más violentos registrados en la prisión madrileña de Soto del Real. El 26 de diciembre de 2018, apenas un día después de ingresar como preso preventivo, acabó con la vida de su compañero de celda durante una discusión por el uso de una litera.

La víctima fue golpeada repetidamente con puñetazos, patadas y codazos en la cabeza, el cuello y el tórax, incluso cuando ya se encontraba en el suelo. Falleció aproximadamente dos horas después por asfixia.

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La Audiencia Provincial le condenó a doce años de prisión por un delito de homicidio, con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de trastorno psíquico.

La sentencia destacó que Romero Hernández era experto en artes marciales, con licencia federativa de Kickboxing y Muay Thai, y que había participado en distintas competiciones. El tribunal consideró probado que utilizó sus conocimientos de combate y su superioridad física para imponerse sobre la víctima.

Atención específica por su perfil psicológico La resolución judicial también describió un trastorno mixto de personalidad, con predominio de rasgos límite, paranoides y narcisistas, además de impulsividad, desconfianza y una baja tolerancia a la frustración.

En Topas permanece vinculado al PAIEM, un programa penitenciario dirigido a internos con problemas de salud mental que necesitan una atención específica y un seguimiento continuado.