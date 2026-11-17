Una mujer ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos en la calle Antonio Ponz, en el barrio de Huerta Otea. Un incidente que ha obligado a movilizar tanto a personal sagitario como a las autoridades salmantinas.

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El accidente ocurrió a las 14:24 horas, momento en el que se daba aviso de una colisión entre dos vehículos en el que estaría implicada una señora de 55 años que se encontraba consciente, pero mareada.

Además de una ambulancia del Sacyl, la Policía Local también se ha movilizado hasta el lugar de los hechos. Por otro lado, también se ha dado aviso a la Policía Nacional. Se desconoce si ha tenido que ser trasladada al hospital de Salamanca.