Una mujer de 80 años ha resultado atropellada en la avenida de Italia, en el cruce con la calle García Moreno, según han indicado desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León. Un incidente que ha ocurrido a las 08:47 horas y hasta el que se han movilizado una ambulancia del SACY y la Policía Local de Salamanca.

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En primera instancia, el aviso que se recibía era por una supuesta caída en la que la octogenaria se habría producido una brecha en la cabeza y un fuerte golpe en la pierna. Tras llegar hasta el lugar de los hechos la Policía Local, esclarecieron que no se trataba de una caída sino de un atropello.

La mujer ha sido atendida 'in situ', aunque se desconoce si ha tenido que ser trasladada al hospital de Salamanca.