Dos personas pierden la vida al volcar un turismo en Toral de los Guzmanes

Dos personas han perdido la vida en la provincia de León este lunes.

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El centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió un aviso pasadas las dos y media de la tarde, donde se alertaba del accidente de un turismo que había sufrido una salida de vía a la altura del kilómetro 187 de la N-630, en Toral de los Guzmanes.

En la llamada se notificaba que el vehículo había dado vueltas de campana y había quedado volcado en un reguero, y que sus ocupantes estaban heridos y atrapados.

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La sala de operaciones del 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de la diputación de León y y a Emergencias Sanitarias-Sacyl que mandó recursos al lugar, entre ellos, un helicóptero medicalizado.