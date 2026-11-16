Cuerpo prevé reabrir desde este lunes el tramo ferroviario afectado entre Madrid y Salamanca

El ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, ha asegurado en una entrevista en Herrera en Cope que los técnicos de Renfe prevén reabrir el tramo afectado por un desprendimiento entre Madrid y Ávila desde este lunes, 16 de noviembre.

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Según indicaba Cuerpo “estamos ahora mismo con obras y actuaciones en la vía para reabrir el tráfico de pasajeros y el de mercancías, con inspecciones visuales que se están dando ahora mismo para, si es posible, reabrir hoy parte de esa vía” o al menos “el carril menos afectado y retomar poco a poco”.

De momento, la alternativa que ha habilitado Renfe es un autobús en el tramo afectado entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, conectando directamente El Escorial con Robledo.

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