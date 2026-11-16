La Guardia Civil de Salamanca incorpora dos nuevos agentes de prácticas para vigilar las carreteras de la provincia

Las unidades de Tráfico de la Guardia Civil de Salamanca incorporarán dos nuevos agentes de prácticas para vigilar las carreteras de la provincia.

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Se trata de dos agentes que se han incorporado este mismo lunes, 16 de noviembre, y forman parte de una actuación en toda Castilla y León para reforzar las unidades de la Agrupación de Tráfico.

Son agentes que pertenecen a las 172ª Promoción del Colegio de Guardia Jóvenes de Valdemoro ‘Duque de Ahumada’ y de la 131ª Promoción de la Academia de Cabos y Guardia de Baeza que van a desarrollar parte de las 40 semanas que integran su plan de formación en estas unidades del sector de Tráfico de la Guardia Civil.

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Tal y como ha informado la Delegación de Gobierno a través de una nota de prensa, los nuevos agentes en prácticas contará con uniformidad y material específico de la especialidad y deberán acometer prácticas de vigilancia de carreteras e investigación de siniestros viales.

Del mismo modo, cuando finalicen este periodo formativo, los guardias civiles podrán solicitar el curso de la especialidad de tráfico en cualquier modalidad, así como solicitar destino en unidades de la Agrupación de Tráfico de la Benemérita.

Además de los dos agentes en prácticas destinados en Salamanca, Castilla y León contará con otros 25 alumnos que desarrollarán su labor en León (7 agentes), Valladolid (5), Zamora (4), Plasencia (2), Burgos (2), Segovia (3) y Ávila (2).