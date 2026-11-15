Amplio despliegue policial en Ávila por el hallazgo de una mochila sospechosa

La Policía Nacional y la Policía Local de Ávila han procedido a acordonar este domingo los alrededores de la calle Juan Ángel Nebreda, situada en la zona norte de la capital abulense, tras localizarse una mochila de carácter sospechoso. Como medida preventiva, los agentes han restringido por completo el tránsito de peatones en todo el perímetro para garantizar la seguridad vecinal mientras se determina la naturaleza del bulto.

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El incidente se concentra en las inmediaciones del instituto Vasco de la Zarza, concretamente en una vía perpendicular a la calle Valladolid. Las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen asegurada y bajo estrecha vigilancia toda esta área residencial y educativa a la espera de que los especialistas puedan intervenir de forma segura.

Para esclarecer si el objeto contiene algún tipo de artefacto explosivo, un equipo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) se desplaza en estos momentos hacia Ávila desde Valladolid. Una vez en el lugar, los expertos procederán a inspeccionar el interior de la mochila siguiendo los protocolos habituales en este tipo de alertas.