Doñinos de Salamanca también acogerá diversas actividades para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre, con un programa de actividades que combina la sensibilización, la reivindicación y la cultura.

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En colaboración con la Diputación de Salamanca y la Asociación de Mujeres Mercedes Amaro, el Ayuntamiento ha elaborado un programa que comenzará el miércoles 25 de noviembre a las 12:00 horas, con la colocación de un lazo conmemorativo en el balcón del Ayuntamiento.

Ese mismo día, a las 19:00 horas, tendrá lugar la lectura de un manifiesto contra la violencia hacia las mujeres en el Ayuntamiento, uno de los actos centrales de la conmemoración.

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Las actividades continuarán el viernes 27 de noviembre, a las 19:30 horas, con la representación de la obra familiar «¡Papá! ¡Quiero ser caballera!», a cargo de Kamaru Teatro, en el Centro Polivalente.

Además, durante toda la semana, la biblioteca municipal contará con un punto violeta informativo, destinado a ofrecer información y sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres.