Doñinos de Salamanca ha comenzado las clases del curso de toreo de salón impulsado por la Asociación Cultural Taurina de Doñinos con la colaboración del Ayuntamiento. La iniciativa ha despertado interés entre vecinos de distintas edades, con participación de niños y adultos en el arranque de la actividad.

Publicidad Publicidad

El curso se desarrolla mediante clases prácticas en las que los participantes pueden familiarizarse con el manejo del capote y la muleta y ensayar los movimientos propios del toreo de salón.

Publicidad Publicidad

Curso De Toreo De Salón En Doñinos (3) La actividad, que arrancó esta semana, contó con la asistencia de más de una veintena de alumnos que tuvieron el primer acercamiento de la mano de los dos monitores, Damián Castaño y Salvador Ruano, matadores de toros. Esta primera sesión contó con la presencia del alcalde del municipio, Agustín Rodríguez.

La propuesta ha partido de la asociación taurina de Doñinos, que amplía así las actividades que ya organiza en el municipio, entre ellas los carretones durante las fiestas. El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca colabora con la iniciativa facilitando el espacio para impartir las clases.

Curso De Toreo De Salón En Doñinos (1) Las sesiones se celebran los miércoles, de 19:30 a 21:00 horas, en el Edificio Polivalente.