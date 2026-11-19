El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha declarado no apta para el consumo humano el agua de Palomares de Alba. Los últimos análisis realizados la captación de agua del abastecimiento de la pedanía han dado altos niveles de nitratos, superando el máximo nivel permitido por la normativa.

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Ante esta situación, el Ayuntamiento ha prohibido el consumo de agua de la red pública para uso alimentario y cocinar, aunque si puede utilizarse para lavar la ropa, higiene personal o fregar platos.

Para facilitar el acceso al agua para los vecinos, el Ayuntamiento ha instalado un depósito móvil en la localidad que se mantendrá mientras duren las restricciones.

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