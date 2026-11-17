Alba de Tormes ya tiene organizada toda su programación por el 25N. En primer lugar, un gran lazo morado presidirá la Plaza Mayor del municipio albense para enfatizar en la idea de este 2026 con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: “Alba dice no”.

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Lourdes Vaquero, concejal de Bienestar Social, junto con Concepción Miguélez, alcaldesa de Alba de Tormes y José García, teniente alcalde, han dado a conocer esta programación que ya se ha convertido en una iniciativa consolidada en las que se dan cita todos tipos de actividades, desde lo cultural, a lo deportivo y lo reivindicativo.

Programación por el 25N de Alba de Tormes

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Por otro lado, además de habilitar el lazo morado el 25 de noviembre de 2026 en la Plaza Mayor, se habilitará un espacio participativo a las 19:00 horas para depositar en él todo tipo de mensajes, además de leer un manifiesto a las 19:30 horas.