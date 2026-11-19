Con el gran parque navideños que se ha preparado, uno de los grandes eventos será el Jardín de los Deseos y de las Estrellas, con novedades que podrán disfrutar desde los más pequeños a los más mayores. Por otro lado, la Casa de las Conchas tendrá un cielo nocturno con cada uno de los elementos de la fachada realizando un juego de luces. Asimismo, se contará con un Taller Navideño en el Jardín de Santo Domingo con casas de galleta, duendes, bastones de caramelo y galletas de jengibre ocuparán el césped y los caminos, con los olivos vestidos de color, un jardín estancado en la plaza de los Leones con nenúfares gigantes, flores de loto, flamencos y ranas emergen del césped como si el agua hubiera subido hasta la piedra y una aldea mágica en la plaza de los Bandos donde habrá recreación de una pequeña aldea de inspiración tradicional, presidida por un nacimiento escultórico a tamaño natural. En la plaza de Anaya se contará con el mercado tradicional navideño.