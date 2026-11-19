Salamanca ya huele a Navidad. Si durante la mañana de este jueves, 19 de noviembre, era el árbol el que iba tomando forma en la Plaza Mayor, el mismo día se ha presentando la extensa programación preparada en pro de disfrutar de una de las fechas más esperadas en la ciudad, que se viste de gala para acoger a los salmantinos y recibir a los miles de visitantes que deciden pasar sus vacaciones en la capital del Tormes.
Con actividades para todas las edades, se ha preparado un exhaustivo calendario en el que se darán cita eventos de toda índole y en la que se ha contado con diferentes instituciones y organizaciones de la ciudad para crear todo un ecosistema navideño donde la música y los espectáculos se sucederán durante más de un mes y medio.
Las guirnaldas decorarán diferentes espacios como serán la plaza de España, Ciudad Jardín y La Alamedilla, mientras que en Colón se contará con la carroza de Cenicienta y en los soportales de la Plaza Mayor un espectáculo de luces con estalactitas realizadas con diferentes proyecciones de imágenes. Por otro lado, los barrios también se decorarán, contando en el corazón de la ciudad con el tradicional videomapping en el que, según el alcalde Salamanca, Carlos García Carbayo, proyectará "los sentimientos tradicionales y culturales con gran atractivo visual y navideño".