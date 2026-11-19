Un hombre ha sido detenido en Salamanca por hacerse pasar por "policía secreta".
Fuentes policiales detallan que abordaba a los viandantes y les obligaba a facilitarle su documentación, amenazándolos incluso con golperarlos si se negaban a entregársela.
El detenido se enfrenta ahora a un delito de usurpación de funciones públicas.
Los agentes de la Policía Nacional pudieron dar con su paradero gracias a la colaboración ciudadana, ya que varias personas dieron la voz de alerta de que había un hombre que se estaba identificando como "policía secreta" y mostraba fugazmente un objeto a modo de acreditación policial, retirándolo rápidamente para evitar que pudieran comprobar su autenticidad.
La policía pudo comprobar también que el detenido había accedido en varias ocasiones a un establecimiento cercano, donde se había dirigido especialmente a personas extranjeras.