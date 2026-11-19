Un hombre ha sido detenido en Salamanca por hacerse pasar por "policía secreta".

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Fuentes policiales detallan que abordaba a los viandantes y les obligaba a facilitarle su documentación, amenazándolos incluso con golperarlos si se negaban a entregársela.

El detenido se enfrenta ahora a un delito de usurpación de funciones públicas.

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Los agentes de la Policía Nacional pudieron dar con su paradero gracias a la colaboración ciudadana, ya que varias personas dieron la voz de alerta de que había un hombre que se estaba identificando como "policía secreta" y mostraba fugazmente un objeto a modo de acreditación policial, retirándolo rápidamente para evitar que pudieran comprobar su autenticidad.