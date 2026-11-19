A medida que se acercan las Navidades, los contagios por infecciones respiratorias aumentan, como ocurre cada año por estas fechas si se mide semanalmente. Según el último informe VIGIRA, correspondiente al periodo del 9 al 15 de noviembre, se observa un ligero repunte de la gripe y la covid-19, aunque la situación todavía no es preocupante debido a que la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) no ha alcanzado el umbral epidémico.

Publicidad Publicidad

La comparativa semanal indica que la incidencia con respecto a las infecciones respiratorias agudas se sitúan en 515 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 526 registrados en los siete días anteriores. En cuanto a la covid-19, la tasa alcanza los 13 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la del síndrome gripal se sitúa en 22. Del 2 al 8 de noviembre eran de 8 y 15 casos, respectivamente, lo que refleja un ligero aumento concentrado en estas dos infecciones.

La positividad también sube con respecto a las muestras analizadas, siendo del 13,9 por ciento frente a los 0 entre las dos semanas en el covid-19; del 6,9 por ciento frente a las 3,5 por ciento en el virus de la gripe; y del 0 frente al 1,7 por ciento del virus respiratorio sincitial.

Publicidad Publicidad

En el conjunto de las infecciones respiratorias agudas, se han detectado más muestras centinelas en rinovirus/enterovirus, adenovirus, SARS-CoV-2 y parainfluenza. Eso sí, la gripe sigue circulando de manera esporádica. Por otro lado, las hospitalizaciones y urgencias han crecido en mayores de 75 años.