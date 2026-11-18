El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se ha sumado este 18 de noviembre a la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) con una jornada de divulgación y concienciación dirigida a la población.

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El acto ha tenido lugar a las 11:30 horas en el hall principal del Hospital Universitario de Salamanca, donde se ha procedido a la lectura de un manifiesto y se han desarrollado diferentes actividades informativas para dar visibilidad a esta enfermedad.

Entre las iniciativas organizadas se ha instalado una mesa informativa con dípticos y materiales divulgativos para los asistentes, con el objetivo de acercar información sobre la prevención, la intervención y el tratamiento de la EPOC.

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