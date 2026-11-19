La pasión por el deporte lleva a un salmantino a conseguir su mejor marca de Backyard Ultra, una carrera de ultraresistencia que no tiene fin y que consiste en ver quién aguanta más, sin un tope de distancia ni de tiempo.

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Raúl Frutos Hernández es el autor de la marca ganadora de la II Backyard Ultra de Almaraz, en Cáceres: 33 horas corriendo 221 kilómetros en dos circuitos, uno de trail de montaña con desnivel en el campo y el otro por el pueblo.

Este salmantino de Hinojosa de Duero es dentista de profesión, pero su amor por el deporte lo impulsó a matricularse en un FP de entrenamiento personal. Con una web propia guía a otras personas que se están adentrando en el mundo del Backyard Ultra, con la intención de ayudarlos a conseguir sus objetivos.

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Lleva toda su vida practicando el deporte desde que era muy pequeño. Empezó en carreras populares, medias maratones y san silvestres, pero en 2019 contrató a un entrenador personal para trabajar sobre los 10 km. En marzo de 2025 fue cuando se adentró en el formato de backyard y en junio participó en su primera carrera. Un año y cinco meses después ha conseguido su mejor marca.

La carrera de Almaraz que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre fue la sexta de Raúl, pero la primera en la que ha conseguido su mejor resultado: “No esperaba hacer lo que hice. Fue toda una sorpresa y me hizo mucha ilusión porque ya había ganado una carrera de 8 kilómetros en Lumbrales, pero nunca había estado ni de cerca de esta marca”. A parte, ha hecho dos carreras más de 24 vueltas/horas corriendo 160 km y otra de 27 recorriendo más de 180 km.

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Raúl Frutos Hernández, Ganador De La Ii Backyard Ultra De Almaraz

33 horas corriendo sin dormir

Las 33 horas corriendo han sido sin dormir y comiendo sobre la marcha, un importante esfuerzo que requiere de horas de entrenamiento y mucha disciplina. “La carrera empezó el sábado a las nueve de la mañana y terminó el domingo a las seis de la tarde. Yo no dormí nada, lo intenté, me tumbé, pero no conseguí dormirme. Al ser una noche puedes aguantar sin dormir, pero si hubiéramos estado una noche más tendría que haber dormido porque el cuerpo sino no aguanta y es cuando te tienes que retirar”, explica.

El formato de todas estas pruebas de ultrafondo tienen una regla sencilla: hay que recorrer 6,706 km en una hora, en varias vueltas, hasta que quede solo un corredor, que será el que más resista y, por tanto, el ganador.

Respecto a la gestión de los tiempos, Raúl desgrana que “hay diferentes estrategias para correr. Puedes hacer la carrera en 40 o 50 minutos y el tiempo restante lo descansas. En mi caso, lo que yo suelo apuntar siempre es a correr durante 50-52 minutos por vuelta y los otros 10 minutos sobrantes los dedico a descansar”. No obstante, cuenta que los corredores con más experiencia y con las mejores marcas suelen hacer carreras de 45 minutos, corriendo más rápido por la noche para dormir durante 20 minutos. También apunta a que el récord del mundo en Backyard Ultra está en 124 horas corriendo.

La preparación y el entrenamiento

En cuanto a la gestión del entrenamiento relata que su planteamiento está basado en tres vertientes: “Por un lado, está el tema físico que es meterle muchos kilómetros, hacer entrenamientos largos, pero suaves; después hago un entrenamiento de fuerza para fortalecer los músculos. Y, a mayores está el entrenamiento mental que es lo peor para mí. Lo que yo suelo hacer es correr mucho en cinta durante unas ocho horas por la noche. Es algo largo y que se hace tremendamente aburrido, pero es fundamental para preparar la cabeza y para que, llegado el momento, con todo el cansancio, la mente no te traicione y no te retires. El tercer pilar es la alimentación, comemos en carrera y en muchos casos esto deriva en problemas gastrointestinales, por eso yo en todos los entrenamientos voy probando diferentes tipos de alimentos para ver cuáles tolero mejor”.

En esta carrera en la que estuvo corriendo durante 33 horas y donde descansó en total cinco horas y media, aproximadamente, cuenta que no paró para comer, sino que fue ingiriendo durante la marcha una solución de maltodextrina y agua, que son unos polvos que se beben al estar mezclados con el agua y que sirven para hidratarse mientras se va consumiendo carbohidratos. También explica que a esa mezcla le añade sal para evitar que el organismo colapse y prevenir la hiponatremia. De vez en cuando para ingerir alimento sólido comía macarrones blancos.

Raúl Frutos Hernández Durante La Ii Backyard Ultra Después de un esfuerzo tan fuerte el cuerpo sufre y hay un gran desgaste; por eso es importante saber cómo recuperar el físico después.

Bajo su experiencia, este corredor charro advierte lo siguiente: “Recomiendo no tumbarse, pero tampoco correr. Lo que yo hago es usar la bicicleta, estática, elíptica o la bici normal para salir con ella. Es importante hacer un ejercicio suave que no tenga impacto para que la sangre circule y se puedan eliminar los productos de desecho. También es necesario consumir mucha proteína, carbohidratos y beber para estar bien hidratado”.

Disputó 8 horas con otro corredor hasta alcanzar la victoria

Durante 32 horas, Raúl Frutos tuvo de frente a un rival al que describe como un corredor “muy duro y con mucha experiencia”. Se trata de Josiko Manso que quedó segundo, con 32 vueltas de una clasificación que recoge a 58 corredores de los 66 inscritos, donde 5 alcanzaron las 24 vueltas.

“A partir de la vuelta 24 nos quedamos los dos solos. Mentalmente es muy duro porque te tiras corriendo una y otra hora esperando que el compañero no vaya a salir en la siguiente vuelta, pero siempre salía y yo lo miraba pensando que estaba mejor que él. Volver a correr otra vuelta y ver que Josiko no se rendía fue verdaderamente duro”, confiesa.