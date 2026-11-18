Un hombre de unos 45 años ha resultado herido este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico registrado en Santa Marta de Tormes. Tal y como han informado fuentes oficiales, el suceso ha tenido lugar a las 08:45 horas en la glorieta de la Base Aérea de Matacán, donde se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta de Correos.
Tras recibir el aviso del accidente, se ha solicitado asistencia sanitaria para atender al varón herido, cuya identidad y estado de salud no han trascendido por el momento.
Hasta el lugar del siniestro se ha dado aviso a la Policía Local de Santa Marta de Tormes, a los agentes de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que han sido movilizados para intervenir en el accidente.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión.