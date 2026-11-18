Un hombre de unos 45 años ha resultado herido este miércoles por la mañana en un accidente de tráfico registrado en Santa Marta de Tormes. Tal y como han informado fuentes oficiales, el suceso ha tenido lugar a las 08:45 horas en la glorieta de la Base Aérea de Matacán, donde se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta de Correos.

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Tras recibir el aviso del accidente, se ha solicitado asistencia sanitaria para atender al varón herido, cuya identidad y estado de salud no han trascendido por el momento.

Hasta el lugar del siniestro se ha dado aviso a la Policía Local de Santa Marta de Tormes, a los agentes de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que han sido movilizados para intervenir en el accidente.

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