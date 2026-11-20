El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha resuelto las ayudas económicas destinadas a financiar la adquisición de material escolar y libros de lectura obligatoria para el curso 2026-2027 que benefician a 499 estudiantes de la localidad, el 83,58 por ciento del total de los solicitantes que han sido 597. En total, han sido 329 las familias que se beneficiarán las ayudas, que tienen un importe máximo de 60 euros por alumno.

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Del total de 499 alumnos beneficiarios, 294 están matriculados en los centros educativos de Carbajosa de la Sagrada, concretamente 138 en el CEIP Pablo Picasso, 79 en el CEIP La Ladera y 77 en el CEIP Reina Isabel de Castilla, mientras que otros 205 cursan sus estudios en centros de otras localidades.

Para garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes más lo necesitan, la baremación se ha realizado tomando como referencia las rentas de la unidad familiar de 2025 ajustadas al Salario Mínimo Interprofesional vigente. Además, las bases han incorporado criterios sociales de discriminación positiva, computando un miembro adicional en el cálculo familiar para familias numerosas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, víctimas de violencia de género o víctimas de actos de terrorismo.

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El Concejal de Economía, José Álvarez, ha destacado que “con la resolución definitiva de estas ayudas escolares reafirmamos nuestro compromiso con las familias de Carbajosa de la Sagrada, un apoyo pensado para aliviar el gasto educativo de los hogares”

La lista de los beneficiarios de las ayudas pueden consultarse en la web municipal, www.carbajosadelasagrada.es, así como en el tablón de anuncios y la sede electrónica del Ayuntamiento.

Con la aprobación definitiva de esta convocatoria, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada reafirma su apuesta política decidida por el bienestar de las familias, la protección social de los hogares y el respaldo firme a la comunidad educativa como pilares fundamentales del desarrollo del municipio.