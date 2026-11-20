Dos turismos se han visto implicados en un accidente de tráfico en el accidente ha tenido lugar en el Paseo Rector Esperabe, en la rotonda con el Paseo Canalejas

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El choque entre ambos vehículos ha provocado que uno de los semáforos de la zona haya acabado derribado, dejando daños en la señalización luminosa de este concurrido punto de la ciudad.

Tal y como ha podido saber este medio, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de una ambulancia para atender a los implicados. El accidente se ha saldado con un herido leve.

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