El Ayuntamiento de Santa Marta ha informado este viernes del inicio de las obras para la renovación parcial de la red de abastecimiento de Valdelagua. Los trabajos contemplan la sustitución de 160 metros de tubería en distintos tramos de la avenida Prado de Valdelagua, una de las vías principales de la urbanización.

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Con esta actuación se solventan las continuas averías que afectaban a esta calle, y se actualiza parte de la red que da servicio a los vecinos de esta gran zona residencial, sustituyendo las antiguas tuberías de fibrocemento por otras más modernas de fundición dúctil.

Las obras contemplan el levantamiento de calzadas y aceras para proceder a la excavación de zanjas y el vertido de arena para el asentamiento de las nuevas tuberías. También se instalarán las válvulas, los desagües, los hidrantes y las acometidas necesarias en estos tramos para, posteriormente, proceder a rellenar la zanja, realizar las conexiones a la red de abastecimiento, y reponer las calzadas y las aceras afectadas.

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