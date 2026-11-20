El municipio de Carbajosa de la Sagrada ha dado la bienvenida a la Navidad en la tarde de este viernes 20 de noviembre con el encendido de su iluminación.

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Desde el Ayuntamiento ponen el foco en un gran Portal de Belén luminoso que se encuentra en la plaza mayor, junto a la iglesia, y que ha sido destacado como la gran novedad de estas fiestas navideñas.

Portal De Belén Luminoso En Carbajosa De La Sagrada. Foto Ayuntamiento De Carbajosa Este adorno mide un total de 11 metros de altura, 12 de largo y 6 de ancho. Su arco iluminado resguarda las figuras prácticamente a tamaño natural de San José, la Virgen María, el Niño Jesús, el buey, la mula y un ángel, que se encuentran protegidas por un vallado perimetral para que vecinos y visitantes puedan contemplar la escena y fotografiarse con el decorado con seguridad.

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Toda la iluminación que se extiende por una veintena de zonas es de bajo consumo.